Сейм Литвы в первом чтении одобрил запрет георгиевской ленты и символа Z

Парламент Литвы принял к рассмотрению два проекта поправок к кодексу Административных правонарушений, цель которых – приравнять георгиевскую ленту и символы Z и V к нацистским и коммунистическим символам.

Об этом сообщает Delf, за их распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях или ином виде демонстрациях будет грозить штраф от 300 до 500 евро.

За проект в первом чтении проголосовали 86 депутатов, 7 воздержались.

Парламент одобрил еще одну инициативу – введение административной ответственности за использование и распространение символов авторитарных режимов.

Этот проект представила депутат Пауле Кузмицкене. Она предложила добавить к таким символам георгиевскую ленту, символы Z и/или V или другие элементы, обозначающие эти элементы и символы.

При распространении этих символов грозит штраф в размере 300-700 евро, а юридическим и другим ответственным лицам 600-1200 евро. Этот проект поддержали 82 депутата, 9 воздержались.

Поправки, предложенные Ошмянскене и Йонаускасом, парламент должен повторно рассматриваться 19 апреля.