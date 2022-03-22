Кремль не стал называть потери российских войск в Украине

У Кремля нет полномочий оглашать данные о потерях российской стороны в Украине, поскольку это якобы прерогатива Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По цифрам с самого начала мы договаривались, что мы не располагаем информацией и не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны", - ответил он на просьбу прокомментировать появление на сайте "Комсомольской правды" данных о погибших российских военных, которая значительно отличается от официальных данных Минобороны.

Песков предложил журналистам прояснить ситуацию у представителя издания, сообщает Интерфакс.

"Взломали наш сайт, и в течение буквально нескольких минут была ложная, фейковая информация", - ответил корреспондент издания Александр Гамов, не вдаваясь в детали и нестыковки официальной версии КП.

Задававший вопрос журналист попросил Пескова оценить, насколько появившиеся в "Комсомолке" цифры близки к реальности, заметив, что Минобороны почти три недели не сообщает о потерях.

"Я к сожалению, не могу с этим помочь", - ответил пресс-секретарь президента.