Путин ответил на вопрос о планах оставаться президентом до 84 лет

Владимир Путин по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», который прошел накануне, 13 октября, дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Она спросила, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени», — сказал он.

Путин подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию: «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», передает РБК.

Он добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, «но никаких решений на этот счет пока не принято».