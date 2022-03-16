Путин меняет «показания»: назвал причиной войны в Украине биологические эксперименты

Путин сегодня заявил, что «российская спецоперация на Украине» вышла за пределы Л/ДНР из-за того, что Украина при поддержке Пентагона вели военно-биологические эксперименты.

«… под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия», — заявил Путин.

Стоит отметить, что вторжение российских войск в Украину 24 февраля началось не только с территории Л/ДНР, но в том числе с территории Беларуси.

Путин утверждает, что на Украине действовала «сеть из десятков лабораторий», а также рассказал, что Россия неоднократно предупреждала о том, что все это несет угрозу России. По его словам, данные предупреждения «были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением».

«Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», — сказал Путин.

Объявляя о проведении «спецоперации» на Украине 24 февраля, Путин сказал, что она носит вынужденный характер и призвана спасти от «геноцида» жителей Донбасса.