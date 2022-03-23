Кремль сообщил об увольнении Чубайса по собственному желанию

Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Уехал, не уехал — это его личное дело», — добавил он.

Специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев также подтвердил уход Чубайса с должности.

«Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране», — сказал Эдельгериев.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Чубайс ушел со своей должности и покинул Россию. По словам собеседников агентства, отъезд политика связан с его позицией по Украине.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он уехал в Стамбул вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой. По словам одного из них, политик собирался вернуться в Россию.