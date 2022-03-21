Зеленский вынесет на референдум возможные компромиссы с Россией

Окончательное решение в отношении возможных компромиссов, достигнутых на переговорах между Украиной и Россией, будет принято на всеукраинском референдуме.

Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью "Суспильному".

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО - ред), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам предоставить стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должно было бы делать НАТО, если бы мы были членами альянса. И я считаю что это нормальный компромисс", - сказал он.

По словам Зеленского, в вопросах гарантий безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», - сказал Зеленский, уточнив, что готов исполнить любую волю народа.