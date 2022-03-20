Российская авиация сбросила бомбы на школу искусств в Мариуполе, где скрывалось около 400 горожан.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНИАН.

"Рашистские войска снова обстреляли место, где от российских бомб прятались мариупольцы. Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где пряталось около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики. Известно, что здание разрушено, а под завалами до сих пор находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

Ранее, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище и из-за продолжающегося обстрела информация о пострадавших и эвакуации отсутствует.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине погибли 115 детей, более 140 получили ранения.

"115 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Более 140 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой -29, Черниговской - 30, Николаевский - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 - областях", - говорится в сообщении.