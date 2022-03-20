Зеленский сравнил провал переговоров с Путиным с третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным и предупредил, что их неудача будет означать «третью мировую войну».

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну. Если у нас есть хотя бы 1% шанс остановить эту войну, мы должны воспользоваться им. Нам нужно это сделать, мы ежедневно теряем людей, невинных людей на земле», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина должна использовать любой формат и любой шанс для дипломатического разрешения. «Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — добавил он

По мнению президента Украины, Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", — отметил Зеленский и добавил, что благодарен за помощь, которую НАТО оказала с начала вторжения.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, сделайте это немедленно, потому что ежедневно гибнут люди. Но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет - вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина сейчас не претендует на активизацию пятой статьи Договора о НАТО, ведь Альянсу не хватает уверенности.