Последнее обновление: 11.03.2022 11:23

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 937583 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 марта 2022 года выросло до 937583 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6633 человек.

Выздоровели 931150 (выписаны +1132) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6633 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1899 человек (10,06% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12601257 (+18877) тестов на коронавирус.

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