США могут расширить санкции против России

Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.

Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS, передает ТАСС.

Его спросили, какие рестрикции Вашингтон еще может ввести против Москвы в связи с войной в Украине.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, применить их в отношении большего количества целей. <...> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались", - сказал Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Он пояснил, что ограничения могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, о чем речь", - утверждал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

По его версии, прогнозы экономического развития России сейчас негативные. "Дипломатия никогда не умрет. У нас всегда есть возможность отступить от края пропасти", - добавил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

США считают, что Россия для отмены американских санкций должна сначала прекратить военное вторжение в Украину, заявил Сингх.

"Мы и близко не подошли к этому моменту», - констатировал он.

Сингх также сказал, что США не будут публично заранее заявлять о том, какие возможные последствия ждут Китай в случае предоставления России поддержки в связи с войной в Украине.

Комментируя прошедшие в пятницу телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, он сказал: "Мы очень четко заявили Китаю о любой поддержке этого вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в деле обхода санкций. И мы также ясно дали понять, каковы будут эти последствия".

Его попросили пояснить возможные последствия для Пекина. "Это останется на конфиденциальном уровне", - ответил Сингх.