Последнее обновление: 22.03.2022 11:43

США и Франция считают необходимым ужесточение санкций против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили необходимость усиления санкций против России.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Франции.

Министры отметили, что ввиду российского наступления необходимо продолжать ужесточение санкций. Руководители иностранных ведомств заявили о своей поддержке предложений МАГАТЭ по укреплению защиты и безопасности украинских АЭС.

Кроме этого, в ходе телефонного разговора министры обсудили подготовку к встрече глав государств и правительств стран НАТО и G7, а также участие президента США в Европейском Совете, который должен ознаменовать тесную координацию между НАТО и Европейским союзом.

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