Последнее обновление: 19.03.2022 21:30

Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты

В США официально подтвердили, что в ходе боевых действий на территории Украины Россия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Это первый зафиксированный случай использования таких ракет в ходе боевых действий, сообщает CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

Известно, что новая ракета способна развивать скорость до 6000 км в час, что в пять раз выше скорости звука. Ее особенности - это низкая траектория полета и маневренность. Все эти факторы усложняют обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и специальными радарами.

Министерство обороны Российской Федерации в субботу, 19 марта, заявило о применении ракет "Кинжал". Гиперзвуковые ракеты были использованы для нанесения удара по военному складу в селе Делятин Ивано-Франковской области.

Министерство обороны США смогло отследить запуски ракет в режиме реального времени.

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