Генштаб Украины не исключает открытую мобилизацию в России

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины не исключают, что в России начнется открытая мобилизация для продолжения войны в Украине.

Об этом говорится в оперативной сводке по российскому вторжению на странице Генштаба ВСУ в Facebook, передает УНИАН.

"Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение о внесении изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. С целью оправдания таких действий, не исключается совершение ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии.

"Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков. Враг продолжает нести существенные потери. Имеет проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины", - говорится в сообщении.