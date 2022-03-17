Верховный суд Гондураса разрешил выдать США экс-президента страны Эрнандеса

Верховный суд Гондураса разрешил экстрадицию бывшего президента этой страны Хуана Орландо Эрнандеса по запросу США.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Прокуратура США ранее обвиняла Эрнандеса по делу о наркоторговле, открытом в отношении его брата – Хуана Антонио "Тони" Эрнандеса (приговорен к пожизненному заключению по обвинению в хранении наркотиков и оружия в марте 2021 года). Прокуроры Южного округа Нью-Йорка подозревали и самого политика в получении денег от наркоторговцев в обмен на его покровительство. Сам Эрнандес все обвинения отвергает.

15 февраля США направили Гондурасу запрос на арест и экстрадицию Эрнандеса, в тот же день он был арестован.

Судья представил документ, отправленный Минюстом США через американское посольство в Тегусигальпе (столица Гондураса). В нем были изложены обвинения против Эрнандеса. Адвокаты обвиняемого, в свою очередь, представили не менее 20 доказательств в его защиту.

В ходе слушания экс-президент был в наручниках. Он заявил, что обвинения против него основаны на показаниях наркоторговцев, экстрадированных правительством Гондураса, и что ими руководит мотив мести. У него есть возможность обжаловать решение об экстрадиции.

Эрнандес покинул пост 27 января 2022 года по завершении своего второго президентского срока. В тот же день он был приведен к присяге как представитель Гондураса в Центральноамериканском парламенте. По словам адвоката экс-президента, у Эрнандеса был иммунитет должностного лица, что все же не помешало его арестовать.