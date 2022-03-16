Последнее обновление: 16.03.2022 12:00

С начала вторжения по Украине выпущено более 950 ракет

По информации представителя Пентагона, войска РФ за время войны выпустили более 950 ракет по Украине, в том числе и с территории Беларуси.

Представитель Пентагона также сообщил, что российские и украинские силы привлекли примерно 90% своего имеющегося боевого потенциала в боевых действиях. При этом, российские войска столкнулись с ограниченным или нулевым прогрессом в достижении своих целей, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По оценкам США, российские силы до сих пор находятся в 15-20 км к северо-востоку от Киева и в 20-30 км к востоку от столицы Украины.

Далее по теме
Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование