Последнее обновление: 21.02.2022 14:39

Песков назвал возможным саммит Путина и Байдена

Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена можно организовать в любой момент, если главы государств сочтут это целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал он.

По словам Пескова, "встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств".

Песков заявил, что конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, есть договоренность о продолжении диалога по линии МИДов, передает ТАСС.

"Нет, пока конкретных планов на этот счет нет", - сказал представитель Кремля. - Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров иностранных дел, мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - уточнил он.

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