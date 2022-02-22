Последнее обновление: 22.02.2022 22:41

Белый дом: Встреча Байдена и Путина пока не планируется

Президент США Джо Байден не имеет намерений встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения обстановки на востоке Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки вечером во вторник, 22 февраля.

По ее словам, "в настоящее время это, конечно, не планируется". Американская сторона не будет полностью "захлопывать дверь для дипломатии", но необходимым условием для ее успешного продолжения является деэскалация, подчеркнула Псаки.

Ранее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля очную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Сейчас "нет смысла" проводить мероприятие, поскольку Россия "ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию", сообщил глава американского внешнеполитического ведомства. Вашингтон и его партнеры всегда открыты к дипломатическому взаимодействию, однако Москве необходимо продемонстрировать серьезный настрой, указал Блинкен, передает РБК.

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