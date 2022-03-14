Власти РФ разрешили гражданам переводить валюту на заграничные счета

Правительство разрешило россиянам переводить валюту на их счета в иностранных банках, говорится в сообщении Минфина.

«Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам», — говорится в сообщении.

Это решение, отмечают в министерстве, приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с целью «обеспечения финансовой стабильности» страны.

Предусмотрено послабление и для организаций. Им также разрешено переводить средства на зарубежные счета, однако объем транзакций не должен превышать суммы таких переводов за прошлый год, передает РБК.

«Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год», — отмечает Минфин.