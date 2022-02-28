Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер" (Текст указа)

Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран"

Указом запрещено российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.

1. Резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указа.

2. Начиная с 28 февраля 2022 г. резидентам – участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты.

3. Запретить с 1 марта 2022 г.:

а) осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;

б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

4. Определить, что порядок осуществления продажи иностранной валюты на основании пунктов 1 и 2 настоящего Указа устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

5. Установить, что требования об обязательной продаже иностранной валюты, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, распространяются на резидентов, являющихся стороной внешнеторговых контрактов, независимо от постановки таких контрактов на учет в уполномоченных банках в соответствии с положениями инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

6. Разрешить публичным акционерным обществам до 31 декабря 2022 г. включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при наличии в совокупности следующих условий:

а) приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

б) средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;

в) значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;

г) акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

д) приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества;

е) советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества принято решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с требованиями настоящего Указа, определяющее категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря 2022 г. Информация, касающаяся приобретения публичным акционерным обществом собственных акций, может не раскрываться в форме сообщения о существенном факте, если это предусмотрено принятым решением о приобретении акций, или раскрываться в установленный таким решением срок.

7. Установить, что публичное акционерное общество, осуществляющее приобретение выпущенных им акций в соответствии с настоящим Указом, обязано направить в Центральный банк Российской Федерации уведомление об осуществлении приобретения акций с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указа. Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются в электронной форме через личный кабинет, доступ к которому предоставляется Центральным банком Российской Федерации публичному акционерному обществу в соответствии с частью третьей статьи 769 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

8. Положения пунктов 4, 5, 7 и 8 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» применяются к публичным акционерным обществам, осуществляющим приобретение размещенных ими акций, с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящего Указа.

9. Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту – физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента – физического лица либо его представителя при переводе этим клиентом – физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию, если одновременно с осуществлением такого перевода кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств, передает кредитной организации, открывающей счет (вклад), сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента – физического лица.

Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента – физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с клиентом — физическим лицом договора банковского счета (вклада). Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.