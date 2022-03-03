В России вводится 30% комиссия на покупку физлицами долларов и евро на бирже

Банк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

«С 9:00 03.03.2022 и до отмены настоящего предписания при исполнении поручений физических лиц при покупке иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) взимать комиссию в размер не менее 30% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения», — говорится в предписании ЦБ, передает РБК.

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — заявили «Интерфаксу» в ЦБ.

Представитель Сбербанка сообщил РБК, что предписание регулятора распространяется только на клиентов брокерского обслуживания. «Работа с физическими лицами, приобретающими валюту по другим каналам банка, продолжается в прежнем режиме без изменений», — заявил он.