Последнее обновление: 25.01.2022 11:28

Белорусским пограничникам приказали без предупреждения стрелять в польских коллег

Белорусские пограничники получили приказ без предупреждения применять оружие при попытке захвата польскими силовиками.

Об этом в эфире белорусского ТВ заявил глава Госпогранкомитета РБ Анатолий Лаппо. Свой приказ он объяснил полученными разведданными о планах Польши.

"Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я отдал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие", - заявил Лаппо.

Он также обвинил польскую сторону в непрекращающихся провокациях, напомнив о недавней истории с повреждением знака на белорусском пограничном столбе.

"Цель - спровоцировать пограничников Беларуси на какие-то ответные меры. Адекватный человек, пограничник никогда не будет стрелять (по столбам). Возьмите за всю историю пограничной службы Беларуси. Мы хоть один такой прецедент создали? Нет, и не будет. Если бы несли службу настоящие польские пограничники, то такого бы не было. А когда пришли люди, которые не понимают ничего… Вот ему захотелось, а, может, специально. Эти мелкие провокации будут", - заявил глава Госпогранкомитета РБ.

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