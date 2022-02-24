Польша допускает закрытие границ с Россией и Беларусью

Польские власти не исключают возможности закрытия границ с Россией и Беларусью, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, отвечая на вопрос, рассматривают ли польские власти возможность закрытия границ с этими странами.

"Мы рассматриваем разные сценарии. Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Беларусью, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - сказал Каминьский, передает РИА Новости.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там делается", - добавил он.