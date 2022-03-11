Министерство «правды» Беларуси поспешило осадить интернет-революционеров

Министерство информации Беларуси на фоне изменений в редакционной политике компании Мeta Platforms, временно допустившей свободу слова в Facebook и Instagram, поспешило остудить горячие головы белорусских интернет-революционеров.

Ведомство предупреждает белорусских пользователей Facebook и Instagram о «недопустимости распространения материалов экстремистского характера, а также публикаций, призывающих к террористическим действиям и актам насилия».

Мининформ также напоминает, что согласно законодательству Республики Беларусь за подобные публикации предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в отношении интернет-ресурсов ее распространяющих могут быть приняты решения об ограничении доступа.

Как сообщалось, г-н Цукерберг временно разрешил угрозы и гневные высказывания в адрес российских военных и руководства России и Беларуси.