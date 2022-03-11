Последнее обновление: 11.03.2022 11:23

ЦРУ: Генсек Китая "недоволен" вторжением России в Украину

Лидер компартии Китая Си Цзиньпин "обеспокоен" вторжением России в Украину отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно произойти".

Об этом сказал директор ЦРУ Билл Бернс, выступая перед Комитетом по разведке Сената США в четверг, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Руководство Китая также обеспокоено "репутационной вредом, который испытывает Китай через ассоциацию с уродством российской агрессии в Украине" и экономическими последствиями, в то время, когда темп роста экономики Китая и так самый низкий за последние 30 лет.

"Председатель Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как президент Путин сблизил американцев и европейцев и укреплял Трансатлантический альянс способами, которые было бы немного трудно представить до начала вторжения", - сообщил Бернс.

Американские чиновники внимательно наблюдали за реакцией Китая на вторжение России в Украину, поскольку возросли опасения, что две страны сближаются на мировой арене. За несколько недель до начала вторжения Путин и Си встретились на церемонии открытия Олимпиады в Пекине, и обе страны опубликовали совместное заявление, в котором подтверждают партнерство "без ограничений".

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование