WarnerMedia, Hilton, Deere, Carlsberg выступают против войны в Украине

Американская WarnerMedia приостанавливает работу в России из-за российского военного вторжения в Украину, сообщил гендиректор компании Джейсон Килар.

В письме сотрудникам он сообщил, что решение подразумевает прекращение вещания телеканалов, лицензирования всего нового контента и приостановку всех релизов в России.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России, принадлежащие ей заводы «Балтика» она выделит в отдельный бизнес, сообщается на сайте Carlsberg.

Полученную в России прибыль Carlsberg планирует направлять благотворительным организациям для решения гуманитарного кризиса на Украине. Ранее компания уже сделала пожертвование в размере €10 млн на гуманитарные цели.

Компании Hilton и Hyatt, которые управляют отелями высшего класса по всему миру, объявили о приостановлении девелоперской деятельности в России.

«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда всех пострадавших членов команды. Также мы приостанавливаем всю новую девелоперскую деятельность в России», — говорится в заявлении Hilton.

«Мы приняли решение немедленно приостановить нашу девелоперскую деятельность и любые новые инвестиции в России. Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, поскольку надеемся на разрешение этого кризиса», — сообщили в Hyatt.

Американский производитель сельхозтехники Deere приостановил поставки в Россию и Беларусь, сообщил представитель компании Дженнифер Хартманн.

«Две недели назад мы приостановили поставки техники в Россию, а затем и в Беларусь. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, пока мы полностью соблюдаем американские и международные санкции», – сказала она.

У Deere есть завод по производству посевной и почвообрабатывающей техники в Оренбурге, а также склад запчастей в подмосковном Домодедово.

Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman (виски Jack Daniel's и водка Finlandia) решил приостановить работу в России, сообщается на сайте компании.

«Мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России», — сообщили в компании.

Brown-Forman находится в контакте с «украинскими коллегами» и оказывают им помощь, а также жертвуют деньги организациям, помогающим украинцам, включая ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.