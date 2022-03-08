General Electric, Continental, L'Oreal устали от России

Компания General Electric приостанавливает свою деятельность в России, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе.

Компания Continental, занимающаяся производством шин, приняла решение приостановить производство и деятельность в России.

Речь идет прежде всего о заводе в Калуге, который производит шины и запчасти для промышленного подразделения Contitech. Также компания приостанавливает импортные и экспортные поставки. Текущий спрос будет обслуживаться «до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте».

Французский производитель косметики L'Oreal временно закроет свои магазины в России и перестанет продавать свою продукцию в стране через интернет-магазины. Компания заявила, что приостановит вложения в производство и рекламу в России.