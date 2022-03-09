США перебросят в Польшу две батареи Patriot

Командование американских сил в Европе объявило, что по просьбе Польши перебросит в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Европейское командование (EUCOM) американских сил в официальном извещении об этом пояснило, что эти комплексы защитят американских военных в Польше, их польских коллег и вообще территорию этой страны НАТО от потенциальных угроз, передает BBC.

"Это является разумной защитной мерой, которая [...] никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", - сказал представитель Европейского командования Адам Миллер.

Батарея Patriot обычно состоит минимум из четырех установок, каждая из которых несет четыре зенитных ракеты.