Последнее обновление: 08.03.2022 18:37

Deloitte объявила о прекращении работы в России и Беларуси

Международная аудиторская компания Deloitte прекратит работу на территории России и Беларуси, став последней из большой четверки аудиторов компанией, заявившей о своей поддержке Украине.

"На прошлой неделе Deloitte объявила, что рассматривает вопрос, связанный с деятельностью в России. Мы отделим свою практику в России и Беларуси от глобальной сети фирм-участниц. Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси», - говорится в заявлении компании.

«Хотя мы знаем, что это правильное решение, оно скажется на примерно 3 тыс. специалистов Deloitte в России и Беларуси. Как и другие, мы знаем, что наши коллеги в России и Беларуси не влияют на действия своего правительства", - отмечается в заявлении.

Ранее о приостановке или прекращении деятельности в России и Беларуси KPMG, PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young.

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