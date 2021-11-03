Власти Беларуси продлили запрет на ввоз продукции ряда западных компаний

Белорусские власти продлевают запрет на ввоз и реализацию в стране продукции группы компаний западных стран, которые ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц.

Постановление Совмина РБ № 622 от 2 ноября 2021 года продлевает действие постановления №240 от 23 апреля нынешнего года, согласно которому в перечень запрещенных товаров были внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Labello, Hansaplast).

Запрет на ввоз товаров этих компаний продлевается на очередные полгода до 4 мая 2022 года.