Dassault Systemes объявила о приостановке новых проектов в России и Беларуси

Французская авиастроительная компания Dassault Systemes приостанавливает новые проекты в России и Беларуси в связи с военным вторжением России в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном в среду на ее сайте, передает ТАСС.

"Dassault Systemes приняла решение приостановить все новые операции в России и Беларуси в течение текущей недели", - отмечается в заявлении.

"Мы можем сохранять некоторую минимальную поддержку деятельности для наших существующих клиентов, которые не являются объектом санкций, и будем руководствоваться мерами по контролю и ограничению экспорта и санкциями, а также правилами этики и международными стандартами", - говорится в сообщении компании.

"Хотя у нас нет сотрудников на Украине, Dassault Systemes приняла меры для поддержки членов наших команд, у которых там находятся семьи, вынужденные временно переехать", - подчеркивается в заявлении.