Лукашенко надеется, что Россия за 2 года построит новые порты на Балтике

Лукашенко утверждает, что уже через 2 года будут построены новые порыт на российском побережье Балтийского моря, через которые он надеется переваливать экспортные грузы.

"Мы с Путиным обсуждали в последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта. Речь идет о строительстве портового хозяйства. Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", - сказал Лукашенко.

"… [Путин] мне сказал: любой белорусский проект в России мы будем всячески поддерживать. Это было до конфликта. А сейчас и бог велел. Потому что вы ж видите, эти безумные в Европе: санкции против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь, кошки отдыхают", - добавил он.