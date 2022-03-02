Последнее обновление: 02.03.2022 18:20

Минобороны РБ: В настоящее время мобилизация в ВС не проводится

Минобороны Беларуси заявило, что в настоящее время мобилизация в Вооруженные Силы РБ не проводится.

Таким образом ведомство отреагировало на сообщения о рассылке повесток в военкоматы.

Минобороны пояснило что повести могут приходить в рамках весеннего призыва на срочную службу; проведения плановых военных сборов для военнослужащих запаса; ежегодного планового призыва офицеров запаса на военную службу; прохождения планового медосвидетельствования военнослужащими запаса; планового уточнения персональных данных о месте жительства и работы, а также семейном положении военнообязанного запаса.

Впрочем, все вышеперечисленные плановые мероприятия можно с равным успехом использовать для прикрытия внеплановой мобилизации.

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