Украина обратилась к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства страны и разрабатывает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

«Мы обратились к НАТО с такой просьбой (о закрытии воздушного пространства над Украиной – ред.), они этот вопрос рассматривают. Я понимаю, что в публичном сознании это лучший шаг, но с профессиональной точки зрения обороны Украины есть и альтернативные механизмы обеспечения нашей воздушной безопасности, и мы над ними работаем», - сказал Кулеба, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что во всех международных переговорах по противовоздушной противоракетной безопасности – это один из абсолютных приоритетов.

«Мы делаем все, чтобы защитить украинцев с воздуха», – заверил глава МИД.

Ранее в Белом доме заявили, что введение США беспилотной зоны в небе Украины является "не самой лучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.

24 февраля по указанию Путина Россия начала войну с Украиной. Российские войска седьмой день подряд обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.