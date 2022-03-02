Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Нет войне: Московские депутаты призвали Путина прекратить войну

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в Москве выступил с осуждением развернутой против Украины войны и призвал Владимира Путина немедленно вывести оттуда войска.

В письме к президенту России депутаты назвали вторжение в Украину катастрофой, сообщает ВВС.

"Это путь к деградации и обнищанию страны. Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб", - говорится в обращении.

Ранее с антивоенным заявлением также выступил Совет депутатов московского округа Хамовники.

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