ЕС не увидел демократии в конституционном референдуме Лукашенко

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси прошел в условиях отсутствия демократического процесса.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает ТАСС.

"Сегодня белорусский режим организовал конституционный референдум в контексте широко распространенных нарушений прав человека и жестоких репрессий против всех слоев белорусского общества. В настоящее время в стране насчитывается более 1 070 политических заключенных. Пространство для подлинных публичных дебатов полностью закрыто, и широко используется преднамеренная дезинформация. Это не условия для демократического процесса пересмотра конституции", - говорится в заявлении

Исключение ссылки в статье 18 на неядерный статус Беларуси "является еще одним тревожным элементом", подчеркивает Боррель.

Отмечается также, что ЕС осуждает "участие Беларуси в продолжающейся агрессии против Украины" и намерен вводить санкции против тех, кто в ней участвует.