Беларусь просит у России кредит на $3,5 млрд. для рефинансирования госдолга

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков признал эффективность введенных США санкций против госдолга Беларуси, в связи с чем власти просят у России и ЕФСР кредиты на общую сумму до $3,5 млрд. для рефинансирования госдолга.

"Чувствительным является введенная пятым пакетом санкций США санкция против белорусского госдолга. Это прямой риск возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям", -констатировал сегодня первый вице-премьер Николай Снопков на совещании у Лукашенко.

Он напомнил, что в 2022 году Беларуси предстоит погасить $3,3 млрд, в 2023-м - $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

"На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств - $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга", - надеется Снопков проинформировал он.

Он также признал, что из-за санкций единственным источником инвестиций остаются внутренние ресурсы и внутренние резервы.

"В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы", - сказал Снопков.

В остальном, утверждает он, санкции не оказали особого влияния на экономику синеокой.

"В финансовом секторе ключевые риски концентрируются в способности обеспечить расчеты предприятий и в привлечении внешнего финансирования", - добавил он.

Что касается проведения расчетов, то за 10 месяцев этого года в иностранных банках-корреспондентах задержано всего средств на сумму до $10 млн в эквиваленте, что составляет 0,01% от месячного оборота по внешнеэкономическим операциям. "Заблокировано на текущую дату более $200 тыс. Исходя из этих цифр ситуация далека от критичной", - утверждает Снопков.

Он также сообщил, что на 1 декабря этого года общий объем средств нерезидентов во всех банках Беларуси составил 17 млрд. рублей в эквиваленте. Увеличивается объем средств из России на 950 млн рублей, из Китая - на 200 млн. рублей при одновременном ожидаемом снижении средств стран Европейского союза на 850 млн. рублей в эквиваленте.