Парламент Латвии разрешил гражданам страны воевать за Украину

На внеочередном заседании в понедельник, 28 февраля, Сейм Латвии единогласно принял в двух чтениях изменения в Закон о национальной безопасности, предусматривающие разрешение гражданам Латвии воевать за Украину.

Изменения в закон поддержали 87 депутатов. Они предполагают, что лица, которые будут воевать в Украине, должны немедленно встать на учет в отделе учета резерва Национальных Вооруженных Сил, сообщает Delfi.

"Наши граждане, которые хотят поддерживать Украину и добровольно вести военную службу там, чтобы защищать независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность это сделать", – сказал Юрис Ранканс, глава комиссии по обороне, ответственной за продвижение законопроекта.

До этого времени закон запрещал гражданам Латвии служить в вооруженных силах, внутренних войсках, военных организациях, разведке или службе безопасности, полиции, созданных иностранным или другим субъектом международного права или на его территории.