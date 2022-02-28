ЦБ России запретил брокерам принимать от иностранных инвесторов заявки на продажу ценных бумаг

Банк России предписал российским брокерам с 7:00 28 февраля приостановить продажу ценных бумаг по поручениям иностранных инвесторов физлиц и юрлиц.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, 27 февраля в Банке России было совещание с индустрией, в ходе которого регулятор предупредил о намерении дать соответствующее предписание.

Предписание, подписанное зампредом ЦБ Филиппом Габунией, действует до его отмены самим регулятором. Брокерские компании также должны направить в Банк России отчет о приостановке операций.

На Московской бирже утренние торги (дополнительная сессия) начинаются в 7:00 утра по московскому времени, но 28 февраля будут только основные торги, предупредила площадка: в 9:50 будет открытие, а с 10:00 – основные торги.

СПБ биржа – основная площадка для торговли иностранными акциями – 28 февраля решила приостановить торги для физлиц: с 07:00 мск площадка планирует запустить торги в режиме переговорных сделок – они доступны инвестиционным компаниям, но не частным инвесторам.

24 февраля падение российского фондового рынка оказалось сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%.