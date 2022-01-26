Российские миллиардеры потеряли почти $28 млрд из-за падения фондовых индексов

Совокупное состояние 104 российских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд из-за падения фондовых индексов.

Как сообщает журнал Forbes, в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, с конца декабря снизилось состояние у 76 из них.

Больше других потеряли глава «Новатэка» Леонид Михельсон (- $2,1 млрд) и член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко (-$1,9 млрд).

В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся бывший заместитель главы Минкомсвязи, генеральный директор и основатель стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов, оценка его состояния уменьшилась за месяц на 46%, или на $1,6 млрд, пишет Forbes. Акции его компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

Согласно данным журнала, на втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Замыкает тройку Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния, или $1,43 млрд, до $5,4 млрд.

За основу для составления рейтинга взяты данные счетчика Forbes Real-Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени. Чтобы определить, как изменилось состояние российских миллиардеров в 2021 году, в качестве точки отсчета выбрано 20 декабря 2021 года. На эту дату были зафиксированы курсы валют и котировки акций.

Российские индексы 24 января отступили к уровням декабря 2020 года: по итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 5,93% - до 3 235,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1 288,17 пункта.

Опрошенные ТАСС эксперты связывают это с сохранением внешнеполитической напряженности, слабости рубля и наблюдаемой в начале недели волны общерыночного ухода от риска. Началось резкое проседание рублевых активов 13 января во второй половине торговой сессии: по итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи снизился на 4,05% - до 3674,73 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Причиной стало заявление МИД России о том, что оснований для проведения нового раунда переговоров с Западом по гарантиям безопасности в ближайшее время нет, поскольку представители США, блока НАТО дали понять российской стороне, что «не готовы двигаться к компромиссам».