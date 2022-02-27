Последнее обновление: 27.02.2022 18:57

Зеленский не верит в результативность переговоров на Припяти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в успешный исход переговоров на белорусско-украинской границе, но «пусть попробуют».

По его словам, попытаться нужно, чтобы потом ни у одного украинца не было никакого сомнения, что он как президент "не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс".

"Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю, без всяких условий. Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи. Но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни малейшего сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", - заявил Зеленский.

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