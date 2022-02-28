Офис Зеленского озвучил потери российских войск в Украине

Россия потеряла в войне с Украиной около 4,5 тыс. военных ранеными и убитыми, сообщил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

“Потери противника в личном составе составили около 4500 человек убитыми и ранеными. Это где-то 1500 убитыми и 3000 ранеными, по нашим предварительным оценкам”, — уточнил Арестович.

Он отметил значительные потери военной техники.

“Уничтожено и повреждено самолетов 27 единиц, данные уточняются после ночных налетов, вертолетов — 26, танков — около 150, БТР и БМП — свыше 700, пушек около 50, один ЗРК „Бук“, четыре РСЗО-21 „Град“, 60 цистерн, два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли и катера — 2 единицы”, — сообщил чиновник, которого цитируют украинские СМИ.