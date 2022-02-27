Украина назвала «манипуляцией» заявления России о переговорах в Гомеле

Россия манипулирует переговорным процессом с Украиной, заявляя о предстоящих переговорах Киева и Москвы в Гомеле, говорится в заявлении советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.

По его словам, Украина готова к переговорам, но не в Беларуси.

«Россия пытается поставить Украине недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались. Потому что все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров», — сказал Подоляк, которого цитирует РБК.

Он заявил, что сообщения о переговорах в Гомеле «унижают» Беларусь.

Ранее, президент Зеленский заявил о готовности к переговорам в любом городе Европы, но не в Беларуси.