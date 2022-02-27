Песков заявил, что Украина сама предложила Гомель как место переговоров с Россией

Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной, утверждает представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", - заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил Песков.

"В ближайшее время он сделает соответствующее заявление", - сказал он, пообещав распространить это заявление.

Песков также заявил, что Россия не будет приостанавливать боевые действия на территории Украины на время переговоров с украинской стороной.

"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера", - заявил он.