Лукашенко: Запад санкциями подталкивает Россию к ядерной войне

Лукашенко заявил, что Запада своими санкциями подталкивает Россию к третьей мировой ядерной войне.

"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивают Россию к третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война - это все", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что новый железный занавес с Западом потихоньку давно опускается, осталась снизу малая щель.

"Это, скорее, журналистский штамп: занавес, занавес… Он уже потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес, стена в Берлине там и так далее, невыгоден был, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое - выстроили эту стену. А толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену. Никто и не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес, они его и выстраивают. Нам он не нужен. Мы не будем выстраивать его. Мы ведем себя очень корректно и аккуратно", - утверждает Лукашенко.