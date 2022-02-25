Китай выступил за уважение суверенитета Украины (Обновлено)

Китай считает важным уважать суверенитет всех стран мира, включая Украину, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и советником французского президента Эмманюэлем Бонном.

"Китай твердо выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также в действительности соблюдает цели и принципы Устава ООН. Эта позиция последовательна и ясна, она в равной степени относится и к Украине", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР, передает ТАСС.