Новые санкции Японии против России коснутся банков и виз

Власти Японии ввели новые санкции против России в связи с началом военной операции на Украине, сообщил премьер страны Фумио Кисида, передает Kyodo.

Санкции включают приостановку выдачи виз некоторым россиянам, передает РБК. В рамках санкционного пакета Япония заморозит активы российских финансовых учреждений и введет ограничения на экспорт в Россию полупроводников и других товаров.

Это заявление было сделано через несколько часов после того, как лидеры стран G7 осудили Россию и пообещали принять «строгие и скоординированные» экономические и финансовые санкции за ее «совершенно неоправданное» нападение.

По словам японского премьера, согласованные действия с членами Группы семи и другими странами против России «остановят любую агрессию в Азии и других регионах», передает Reuters.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что Токио намерен ввести санкции против ВЭБа, Промсвязьбанка и банка «Россия», передает ТАСС. По его словам, предполагается «заморозка активов» этих учреждений.

Накануне глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси вызвал российского посла Михаила Галузина и заявил, что Токио считает неприемлемыми действия Москвы в отношении Киева. «Мы никогда не потерпим одностороннего изменения статус-кво силой, поэтому мы решительно осуждаем это вторжение», — сказал он. Посол в ответ заявил, что российского вторжения на Украину не было, передает Kyodo.