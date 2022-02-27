Последнее обновление: 27.02.2022 16:29

Япония введет санкции против Путина

Япония включит в санкционный список против России за войну в Украине президента Владимира Путина и других правительственных лиц.

Об этом, как сообщает Kyodo, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС

«Международное сообщество больше не может поддерживать прежние отношения с Россией. Поэтому Япония решила ввести такие санкции, как замораживание активов, в отношении представителей российских властей, включая президента Путина», — сказал Кисида.

Премьер также добавил, что Япония присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

«В распространенном сегодня утром заявлении западных стран говорится, что будут приняты меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики, включая отключение от SWIFT конкретных российских банков. Япония присоединится к этим усилиям», — сказал он.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование