Япония ввела экспортные санкции против 49 компаний и организаций России, Путина, Медведева

Правительство Японии утвердило введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая "Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ и СВР.

Об этом говорится в материале, распространенном во вторник японским министерством иностранных дел передает ТАСС.

Помимо этого, правительство Японии утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей российских властей и банков. Под санкции подпали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Отмечается, что меры по запрету всех экспортных поставок этим организациям вводятся с 8 марта. При этом меры по замораживанию активов банков (за исключением Центробанка) вводятся с 31 марта. Поясняющей информации о том, почему ЦБ РФ был исключен из указанных сроков, не приводится.

Также власти Японии вводят запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению военного потенциала РФ.

Речь идет, в частности, о поставках партий полупроводников. По данным газеты Yomiuri, часть японской продукции такого рода носит уникальный характер, в связи с чем ее невозможно заменить закупками в других странах, включая Китай.