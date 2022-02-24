Пленный старшина 74 мотострелковой бригады ВС РФ подтвердил вторжение со стороны Беларуси

В сети появилось допроса взятого украинскими военными в плен старшины 74 мотострелковой бригады ВС РФ Константина Буйничева, который заявил, что его разведрота вторглась на территорию Украины из Беларуси.

«Вы с Беларуси заходили или с России?», - задали вопрос Буйничеву.

«Со стороны Беларуси», - ответил старшина.

Пресс-секретарь Минобороны Беларуси Инна Горбачева не смогла прокомментировать сообщение о запуске крылатых ракет с территории Беларуси и признание российского старшины об интервенции с территории Беларуси.

"Все комментарии на сайте Минобороны! Но когда они будут, я не знаю!", – цитирует пресс-секретаря издание Еврорадио.