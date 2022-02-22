Байден заявил о переброске военных США в Европе в страны Балтии

США перенаправят в страны Прибалтики своих военных, которые уже находятся в Европе, сообщил президент Джо Байден.

«Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал Байден.

По словам американского президента, это целиком оборонный шаг и у США нет намерений сражаться с Россией, передает РБК.

Байден добавил, что у границ России по-прежнему размещены более 100 тыс. российских военных, она передвигает войска ближе к украинской границе, а российские корабли находятся в Черном море.

В ходе выступления Байден также заявил, что Россия может начать полномасштабное вторжение, однако Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатии. При этом американский лидер объявил, что вводит санкции против российского суверенного долга, банков и российских элит.

В начале февраля CNN и The Wall Street Journal сообщили, что Байден отправит дополнительную группу американских военных в Восточную Европу. Речь шла о переброске более 3 тыс. американских военных в Польшу и Румынию. До этого, в январе, Пентагон заявил, что часть войск США приведены в состояние повышенной готовности и Вашингтон готов в короткие сроки перебросить в Европу до 8,5 тыс. военных. При этом представитель Минобороны США Джон Кирби указывал, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.